Ambulanti e negozi nel mirino della GdF: fioccano i sequestri

Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, l’attività delle Fiamme Gialle è stata indirizzata al controllo di attività commerciali al dettaglio ed ambulanti.

Gli interventi eseguiti nei comuni di Foggia, Manfredonia, Cerignola, San Giovanni Rotondo, Lucera, Vieste, San Nicandro Garganico, Serracapriola e Cagnano Varano, hanno portato al sequestro di 52.500 luci natalizie e di oltre 13mila articoli elettrici sprovvisti di marchio Ce.

Sequestrati anche 160mila dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine) non rispondenti ai requisiti di sicurezza richiesti per la commercializzazione e 800 capi di abbigliamento contraffatti, posti in vendita sia da ambulanti abusivi che presso alcuni negozi del capoluogo e di un altro centro della provincia.