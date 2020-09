Criminalità scatenata a Foggia: raffica di furti e rapine dal centro alla periferia. Settimana da dimenticare

Furti e rapine a raffica: settimana da dimenticare a Foggia, dove la criminalità ha inanellato una lunga sequenza di colpi in danno di bar, distributori di carburante, attività commerciali dal centro alla periferia, arrivando fino alla zona industriale.

Quattro le rapine registrate, tre in un solo giorno (messe a segno, forse, dalla stessa persona). L’ultima, in ordine di tempo, è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, quando tre persone armate di pistola hanno ripulito il bar annesso alla stazione di servizio ‘Energia Nuova’, lungo la circonvallazione, dopo aver minacciato e immobilizzato il custode.

Potrebbe essere la stessa persona, invece, l’autore di tre colpi messi a segno venerdì - due rapine consumate e una tentata - in danno di altrettanti bar. A segno i colpi in via Nedo Nadi e lungo la circonvallazione; fallito per la reazione di dipendenti e avventori, invece, quello tra viale Ofanto e via Napoli.

Numerosi anche i furti (almeno quelli resi noti). In questi casi, i malviventi sembrano agire 'per zone' o per 'tipologia di attività'. Tra i furti, infatti, si contano quelli in danno dei locali del centro storico ‘Sartoria del Gusto’ in vico Ciancarella (in questo caso le telecamere hanno ripreso i malfattori in azione) e ‘Anime Brille’, in piazza Federico II, gravitanti entrambe nella cosiddetta ‘piazzetta’.

Colpiti anche un bar e una pizzeria in via Conte Appiano. A segno anche un furto con spaccata in danno di un bar in viale Ofanto, saccheggiata anche la mensa universitaria in via Galliani.

Grossi danni, invece, sono quelli causati dai ladri in una azienda dolciaria nella zona industriale di Foggia: oltre a macchinari e merce, i malviventi hanno tranciato i cavi per la produzione. Nella stezza zona, sono stati registrati anche tentativi di furti in danno di altre aziende.

Infine, si registrano i colpi messi a segno in danno di una lavanderia in via Lucera, alla periferia della città, e in un bar in piazza San Francesco. Tutti gli episodi sono sul tavolo di polizia e carabinieri. Indagini in corso.