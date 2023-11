Accoltella una senzatetto sul volto e alla testa: "Voleva uccidermi"

Un cittadino moldavo di 33 anni, residente a Foggia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio in relazione all'accoltellamento avvenuto la scorsa notte, in via Giovanni Amendola, a Bologna.

A fimanere ferita è una donna senza fissa dimora, originaria del Marocco, di 52 anni. Come riporta BolognaToday, la vittima era sfuggita al suo aggressore, dirigendosi vero la stazione, dove è stata identificata dagli agenti della polizia ferroviaria che hanno immediatamente allertato il 118.

Avviate le indagini, i carabinieri hanno individuato subito il presunto autore dell'aggressione: si tratta di un 33enne moldavo, residente nella provincia di Foggia, che aveva tracce di sangue sulle mani e sui vestiti, e ha ammesso le proprie responsabilità, rifiutandosi però di indicare dove avesse gettato l’arma. Il coltello è stato trovato poco dopo dai militari, con la lama spezzata e intrisa di sangue, sotto i portici di via Cesare Boldrini.

La donna, invece, è stata ricoverata all’Ospedale Maggiore con diverse ferite da taglio sul corpo: “Mi ero addormentata da poco, quando sono stata svegliata da coltellate in testa e in faccia", si legge nella drammatica testimonianza resa agli investigatori. "Ero sotto le coperte e solo il volto era scoperto. Urlavo per il dolore e la sorpresa e cercavo di alzarmi, notando che accanto a me c’era un uomo armato di coltello. Lo pregavo di smettere, ma lui mi si avventava nuovamente contro e cercava di colpirmi con la lama al collo".

"Io sollevavo le braccia per cercare di difendermi e riuscivo ad evitare che mi tagliasse il collo. Mi feriva però profondamente ad entrambe le braccia. Mi alzavo in piedi a fatica ed a questo punto l’uomo cercava di accoltellarmi allo stomaco. Anche in questo caso riuscivo a parare i colpi con le braccia, provocandomi altre ferite. L’uomo - ha sottolineato la vittima - che non conosco e non avevo mai visto prima, voleva uccidermi. Io urlavo ma nella via non transitava nessuno…”.