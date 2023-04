Installato il semaforo che diventa 'rosso' all'uscita dei mezzi dei vigili del fuoco

E’ entrato in funzione l’impianto semaforico con lanterne veicolari – modalità lampeggiante h24 - installato in via Napoli, all’altezza della sede del comando dei vigili del fuoco di Foggia, al fine di consentire l’ingresso e l’uscita, in sicurezza, dei mezzi di soccorso.

In entrambe le direzioni di marcia e nelle traverse confluenti, il semaforo passa automaticamente a luce rossa fissa al fine di consentire l’uscita in sicurezza dei mezzi in operazioni di soccorso, che, in marcia, fanno uso di segnalatori acustici (sirene) e lampeggianti blu.

A semaforo spento o lampeggiante, tutti veicoli, che si immettono su Via Napoli in corrispondenza del Comando dei Vigili del Fuoco, devono arrestare la marcia e dare la precedenza a quelli in transito su via Napoli. Nel 2021 era stata ‘La Società Civile’, tramite pec, a richiedere con estrema urgenza all’ex commissario Marilisa Magno, l’installazione dell’impianto, lungo l’arteria, “in cui spesso si corre” e “corrono le auto, corrono le biciclette dei lavoratori dei campi, corrono i mezzi pesanti diretti verso la tangenziale. Corrono anche i mezzi in soccorso dei Vigili del Fuoco" evidenziavano gli attivisti.

Sulla questione a Palazzo di Città erano pervenute anche parecchie mail di cittadini che sollecitavano l’intervento.