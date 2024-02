Semafori H24 a Foggia, in piazza Cavour scritte sulle strisce: "Senza, qui rischiamo di morire"

Mentre in città si continua a dibattere sull'opportunità di installare la velocità massima di 30 km/h su alcune strade, soprattutto in centro, con ordinanza dirigenziale del 20 febbraio, il dirigente del settore Mobilità e Traffico, il comandante della Polizia Locale Romeo Delli Noci, ha ordinato con effetto immediato la funzionalità h24 degli impianti semaforici di viale Ofanto/via Vincenzo Gioberti, Viale Ofanto/Corso Roma, Viale Candelaro/Via Lucera/Viale Giotto, spesso teatro di incidenti stradali nelle ore notturne, perlopiù per l'alta velocità e la mancata precedenza.

Il resto degli impianti semaforici sono programmati con orari di accensione e spegnimento con orari diversificati durante la giornata, ma la confluenza del traffico veicolare in prossimità delle intersezioni oggetto dell'intervento - si legge nel provvedimento - "ha assunto proporzioni tali da adottare una modalità oraria H24, al fine di migliorare la circolazione veicolare e porre in sicurezza l’utenza stradale".

Questo mentre nei pressi di Piazza Cavour, sugli attraversamenti pedonali sono comparse alcune scritte con la seguente richiesta: "Ridateci i semafori non vogliamo morire"