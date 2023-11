Il potere dei foggiani per la sicurezza, oltre 750 segnalazioni su Youpol: "Moltiplichiamo i nostri occhi sul territorio"

Un filo diretto tra il cittadino e la polizia di Stato. Una comunicazione immediata, per segnalare in diretta la commissione di un reato (atti di bullismo, violenza, spaccio di droga o attività criminali in genere), dialogare direttamente con la sala operativa e inviare ‘prove’ concrete - foto, video e annessa geo-localizzazione - del misfatto.

Stiamo parlando dell’app YouPol che, dal 1° gennaio 2019 ad oggi, ha ricevuto oltre 750 segnalazioni nel Foggiano. “E’ un buon punto di partenza”, commenta la portavoce della questura di Foggia, commissario capo Delia Piscopo. “La media annuale dell’utilizzo dell’app è sempre in crescita e il numero dei download in Capitanata è importante. Ma si può e si deve fare di più”, aggiunge. Stando ai dati, infatti, si contano 130 segnalazioni nel 2020, 154 nel 2021 e 185 nel 2022. Un numero, quest’ultimo, già raggiunto nell’anno in corso e destinato a salire entro il 31 dicembre.

Il periodo di riferimento abbraccia quello della pandemia da Covid-19, mesi duri duranti i quali l’app - che si scarica gratuitamente - si è dotata dell’estensione dedicata ai reati di violenza domestica per tutelare, premendo un solo tasto, tutte quelle persone costrette a convivenze obbligate ed esposte a forme di soprusi e prevaricazioni. Poiché spesso chi segnala il fatto è la vittima stessa del reato, YouPol consente di nascondere l’attività svolta. “Una funzione pensata principalmente per le vittime ‘vulnerabili di reati come la violenza di genere, i maltrattamenti in famiglia ed altri, che non devono temere di essere scoperte, nel caso in cui l’autore delle violenze o del reato si impossessi con la forza del dispositivo elettronico”.

La maggior parte delle segnalazioni, spiegano dagli uffici di via Gramsci, sono legate allo spaccio di stupefacenti. L’utilizzo dell’applicazione è preponderante nella città di Foggia (60% delle segnalazioni totali) rispetto al resto della provincia, dove la fanno da padrone i grandi centri (San Severo, Cerignola, Manfredonia, Lucera). “Il nostro lavoro si basa soprattutto sulle segnalazioni dei cittadini, quindi l’app YouPol si rivela importante per moltiplicare i nostri occhi sul territorio”, aggiunge. Tutte le segnalazioni sono automaticamente geo-referenziate, ma è possibile per l’utente modificare

Un ulteriore aspetto di prossimità è la possibilità di utilizzo direttamente da parte di soggetti con disabilità sensoriali (ad esempio sordomuti), attraverso una apposita registrazione. In questo modo, l’operatore di polizia sarà a conoscenza delle disabilità dell’utente, calibrando adeguatamente le modalità di confronto.

Sia la chiamata al 113 che la segnalazione tramite app convogliano in sala operativa. Ma con una differenza sostanziale: “L’app è stata pensata anche per i più giovani e permette di inviare, in diretta, materiale foto o video che permetta di corroborare la segnalazione”.

Un aspetto importantissimo per gli operatori: “Una foto è una prova a tutti gli effetti. Fotografare lo scambio di sostanza stupefacente è come porre in essere un arresto in flagranza. Questa app, di fatto, dà un enorme potere e una grande prova di fiducia nei cittadini”, sottolinea Piscopo. Una fiducia ben riposta, considerato che tutte le segnalazioni pervenute si sono rivelate fondate.

Ma c’è ancora da lavorare sulla promozione dell’utilizzo. Nessuna segnalazione, ad esempio, è pervenuta in relazione ai disordini e alla ‘mala movida’ di piazza Mercato. E questo nonostante materiale foto e video in grado di provare le violenze girassero vorticosamente nelle chat della messaggistica istantanea. “In quel caso è stata scelta la piattaforma sbagliata”, spiega la portavoce, che ricorda che “l’utilizzo di YouPol è totalmente anonimo, a meno che non si decida di registrarsi sulla piattaforma”, ribadisce la portavoce.

Per sensibilizzare i giovani e promuovere l’uso dell’applicazione, la polizia organizza numerosi incontri nelle scuole: “C’è sempre molta curiosità da parte dei ragazzi, che spesso appaiono bisognosi di trovare un tramite, un gancio, per superare il timore di approcciarsi con le forze di polizia. Accade spesso che al termine di un incontro si raccolgano segnalazioni relative a casi di bullismo e cyber-bullismo. E’ questo è importante perché più ci segnalano, più ci permettono di fare il nostro lavoro”.

Dalle segnalazione su YouPol sono scaturite diverse indagini e accertamenti importanti, alcune in fase di conclusione altre ancora in itinere. “Ognuno deve fare la propria parte”, conclude Piscopo. “Il compito dei cittadini sarà quello di segnalare, il nostro quello di prevenire e reprimere”, conclude.