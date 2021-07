Incivili senza scrupoli a Foggia: "In via Menichella una discarica a cielo aperto"

Copertoni, mobili, materassi e frigo, insieme ai cocci disseminati sul marciapiede: è un bazar quello immortalato nelle foto di un cittadino indignato che segnala l'abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti accanto ai cassonetti in via Michele Menichella a Foggia.

Si moltiplicano le segnalazioni di strade sporche in città.

"È una discarica a cielo aperto". Lamenta disservizi da parte di Amiu e se la prende soprattutto con gli incivili: "Scaricano ovunque e in pieno giorno, incuranti di tutto e di tutti, perché sanno che purtroppo in questa città alla deriva non ci sono né controlli né multe".