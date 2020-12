Degrado al Rione Martucci: "Amiu, se ci sei batti un colpo"

Sono piuttosto eloquenti le immagini scattate da un abitante del Rione Martucci a Foggia, che denuncia lo stato di degrado e i disservizi in via Pietrantonio Loffredo, via Michele Bisceglia e nelle strade limitrofe.

I marciapiedi, l'asfalto e le aiuole sono sporchi, pieni di fogliame accumulato, cartacce e rifiuti di ogni genere e, accanto ai cassonetti, l'immondizia resta a terra.

"Non si svuotano cassoni dell'umido, traboccano di rifiuti quelli della plastica e cartone ed i netturbini vengono davvero una tantum. Erbacce tagliate da singoli cittadini oppure tagliate dall'azienda dietro segnalazione fotografica", lamenta Vincenzo che, mostrando le foto, scrive testualmente: "Amiu, se ci sei batti un colpo".

I residenti gradirebbe maggiore frequenza nella pulizia per assicurare l'igiene nel quartiere. "Poi noi dovremmo fare il resto, cosa non facile - osserva - ma il servizio va garantito".