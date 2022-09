Accoglienza da incubo allo Zaccheria: sediolini sporchi e ricoperti da escrementi di volatili

Sediolini sporchi, ricoperti da escrementi di volatili e condizioni igieniche del tutto precarie. E' stata una accoglienza da incubo, quella riservata ieri sera ai tifosi del Foggia, giunti allo stazio Zaccheria per la presentazione della squadra e dello staff tecnico rossonero. La delusione, mista all'incredulità, è stata tanta.

E non sono mancate le polemiche: "Da grande tifoso del Foggia quale sono, ho assistito allo stadio 'Zaccheria' alla presentazione della squadra e dello staff tecnico rossonero che domenica prossima inizierà il campionato di Lega Pro", scrive un supporter rossonero.

"L'evento è stato molto partecipato, sia dal tifo organizzato che dai comuni tifosi, e si è svolto piacevolmente e senza intoppi. Ma, a rendere meno piacevole la serata, sono state le condizioni della Tribuna dello stadio, unico settore aperto al pubblico per l'evento. Sia nella Centralissima che nella Tribuna Centrale le condizioni igieniche erano disastrose: sediolini molto sporchi e moltissimi ricoperti da escrementi di uccelli che ne rendevano impossibile l'utilizzo. Certamente non è un bel biglietto da visita per il nostro stadio e mi auguro che il Comune abbia già predisposto un servizio accurato di pulizia e sanificazione entro domenica. Anche perchè parliamo dei settori per i quali il costo di accesso allo stadio per la partita è più elevato", conclude.