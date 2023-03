Foggia, secondo furto in 15 giorni. Nel mirino di nuovo l'auto InterSos: "Siamo davvero amareggiati"

Seconda doccia gelata per gli operatori dell'organizzazione umanitaria 'InterSos', in azione nel Foggiano. A distanza di 15 giorni dal primo furto, ignoti hanno portato via, nuovamente, il mezzo giunto da Roma per sostenere le progettualità che il gruppo porta avanti nei ghetti e negli insediamenti spontanei del Foggiano.

"E' successo di nuovo, ieri sera. L'auto, sempre la stessa, era stata da poco riparata per ovviare ai danni causati dopo il primo furto", spiega a FoggiaToday Daniela, referente del progetto su Foggia. Il furto è stato scoperto intorno alle 22 di ieri, ma l'atto potrebbe essere stato consumato nel pomeriggio, intorno alle 18.30. Immediato l'allarme lanciato ai carabinieri: in mattinata verrà formalizzata la denuncia negli uffici di via Guglielmi.

L'auto, è stato ricostruito, era parcheggiata in via della Repubblica, dove è presente l'ufficio InterSos, zona servita da numerosi impianti di videosorveglianza, i cui filmati potranno tornare utili alle indagini. “Si tratta dello stesso mezzo, una Peugeot Bipper, di colore blu elettrico, facilmente riconoscibile perché l’intera carrozzeria - fiancate laterali e portellone posteriore - riporta la visibility del gruppo. Siamo davvero amareggiati", conclude Daniela. "Speriamo che anche questa volta, grtazie anche alla collaborazone di cittadini e associazioni, riusciremo ad avere il lieto fine".