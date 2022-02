Dal Regno Unito alla ricerca di Maria Rosa, l'appello della figlia di un volontario di guerra a Foggia: "E' la donna nella foto"

Alcuni giorni fa una utente ha contattato la nostra redazione chiedendoci la cortesia di aiutarla a rintracciare una signora foggiana di nome Maria Rosa. E' in possesso di una foto che la ritrae bambina, quando aveva 11 anni. Oggi ne avrebbe 89.

La richiesta arriva dal Regno Unito e porta la firma di Lynda. “Il mio defunto papà Frederick Coates - noto come Freddie – durante la seconda guerra mondiale prestò servizio a Foggia come volontario per la Raf sotto gli squadroni 31 e 34 dell'aeronautica sudafricana tramite la Royal Air Force. Era inglese. Ricordo che disse che era amico di una famiglia che aveva una figlia. Ora ho trovato una sua foto, del 1944, quando aveva 11 anni. Si chiama Maria Rosa e sul retro della foto c’è una scritta che dice “offro una fotografia all’amico Federico”.

Come confermato a Foggiatoday da Maurizio De Tullio, storico e bibliotecario foggiano in servizio presso la biblioteca provinciale ‘Magna Capitana’ – al quale ci siamo rivolti nel tentativo di soddisfare la richiesta di Lynda – i sudafricani erano dislocati e operativi presso la pista militare del fiume Celone. Della vicenda è stato informato anche Tommaso Palermo, tra gli studiosi più autorevoli della seconda guerra mondiale nel capoluogo dauno, che ha peraltro raccontato in un libro del 2013 dal titolo: ‘Foggia dal settembre ‘43 alla rinascita. Storia, testimonianze, documenti’.

Chiunque abbia informazioni e riconosca la signora nella foto può scrivere a m.detullio@regione.puglia.it