Distruggono distributore di snack e bevande, genitore di un 13enne in questura: "Chiedo scusa"

Baby-gang vandalizza distributore di snack e bevande, genitore di un 13enne in questura: "Chiedo scusa".

Accade a Foggia, dove un gruppo di ragazzini, di età compresa tra i 13 e i 14 anni, ha danneggiato un distributore automatico di alimenti e bevande, situato in via Arpi, le cui immagini sono state pubblicate in esclusiva su queste colonne (il video). Gli approfondimenti investigativi della polizia hanno portato a focalizzare subito l’attenzione su un gruppo di minori.

Ma prima che si giungesse a una formale contestazione del reato, un genitore si era recato spontaneamente in questura per scusarsi della condotta del figlio minore di 13 anni e, quindi, non imputabile. Il questore ha molto apprezzato il gesto di civismo del genitore del ragazzino.

Alcuni mesi addietro una simile collaborazione portò ad individuare un gruppo di giovanissimi che aveva danneggiato numerosi autobus con il lancio di pietre (continua a leggere).