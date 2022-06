Operazione 'Scuole sicure', sequestrata droga nei pressi degli istituti foggiani grazie al fiuto di Elliot

Con la chiusura dell’anno scolastico 2021-2022 è terminato anche il progetto “Scuole Sicure”, realizzato dalla Polizia Locale di Foggia con l’indispensabile contributo del cane Elliot in esecuzione del protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune di Foggia e dalla Prefettura Utg di Foggia, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole.

L’attività della Polizia Locale di Foggia, volta anche alla sensibilizzazione dei più giovani sugli effetti nocivi delle droghe sull’organismo umano, ha previsto anche un Convegno dedicato agli studenti degli Istituti Secondari di II Grado della Città di Foggia. Il Convegno, sul tema relativo agli effetti dell’uso delle sostanze stupefacenti in età evolutiva, si è tenuto luogo presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, Via Galliani – Foggia in data 16 dicembre 2021. L’evento è stato realizzato in stretto coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Foggia e grazie alla collaborazione della Dirigente Dott.ssa Episcopo, hanno aderito all’iniziativa sei Istituti della città, inviando ciascuno una propria rappresentanza di studenti.

I controlli espletati nei pressi degli Istituti Scolastici della città capoluogo Dauno da parte della Polizia Locale di Foggia, grazie al fiuto infallibile del pastore belga antidroga Elliot, hanno sortito i risultati auspicati. Sono stati infatti 5 i sequestri di sostanze stupefacenti, per lo più modeste quantità di hashish e mariujana, sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Durante tutto il corso dei controlli, la Polizia Locale di Foggia ha riscontrato una notevole partecipazione delle Istituzioni Scolastiche e degli alunni stessi, rapidamente abituati alla frequente e piacevole presenza di Elliot all’ingresso e all’uscita da scuola.