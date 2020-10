Poliziotti e cani antidroga davanti alle scuole di Foggia: agenti controllano studenti, anche sull'utilizzo della mascherina

Istituti scolastici di Foggia pattugliati dalle forze dell'ordine con un cane antidroga: è Scuole Sicure, il servizio svolto su tutto il territorio provinciale, finalizzato alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanza stupefacenti. Rientra tra le iniziative in materia di sicurezza urbana del ministero dell'Interno ed è stato disposto da un'apposita ordinanza del questore.

Nella giornata di venerdì gli agenti della polizia di Stato della Questura di Foggia e del Reparto prevenzione crimine, i carabinieri e la Guardia di Finanza con l’ausilio di un cane antidroga, oltre a personale della polizia locale, sono tornati davanti agli istituti Poerio, Enaudi, Lanza, Masi, Altamura-Da Vinci, Marconi, Volta, Pacinotti, Notarangelo-Rosati, San Pio X e Bovio, sia all’orario di entrata che all’uscita degli studenti.

Oltre a verificare tramite l’ausilio del cane antidroga l’assenza di sostanze stupefacenti nella zona di pertinenza degli Istituti, gli agenti hanno verificato anche il corretto uso delle mascherine da parte degli studenti.

Nell’orario intermedio le pattuglie hanno svolto un ulteriore servizio di controllo del territorio spostandosi al quartiere Ferrovia. In particolare sono stati effettuati controlli in via Podgora e nelle strade adiacenti, in piazza Vittorio Veneto e in viale XXIV Maggio.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 18 veicoli e 88 persone. Sono stati effettuati 6 posti di controllo ed elevate 8 contravvenzioni. Una persona è stata segnalata perché trovata in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.