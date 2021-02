Colpo di scena, il Tar sospende l'ordinanza di Emiliano: da domani si torna a scuola

Scuola, la Regione Puglia è costretta a fare di nuovo dietro-front. Il Tar di Bari, infatti, ha accolto la richiesta cautelare di sospensiva dell'ordinanza regionale che ha disposto, da ieri, la didattica digitale integrata per le scuole pugliesi di ogni ordine e grado.

La notizia è stata resa nota del Codacons di Lecce, che ha presentato il ricorso assieme a un gruppo di genitori. La decisione di sospendere, da un giorno all'altro, la didattica in presenza per 15 giorni aveva creato non poche difficoltà alle famiglie pugliesi, oltre che disagi ai singoli istituti, chiamati a far fronte ad un nuovo cambio di rotta e di gestione. Il provvedimento ha efficacia immediata.

L'associazione di consumatori su Fb: "Grazie a tutti. Da domani si torna a scuola nel rispetto delle norme nazionali del Dpcm in vigore per le zone gialle".