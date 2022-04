Frasi choc sui muri delle scuole elementari: "I vaccini uccidono, salvate i bambini"

Blitz no-vax a Foggia, dove questa mattina sono comparse frasi choc sui muri di alcuni istituti scolastici o nelle immediate pertinenze. Comparsi anche feroci attacchi a Emiliano e Lopalco. Nel mirino dei dimostratori (è riportato il simbolo del gruppo no-vax e no-greenpass'Vivi'), sono finiti gli istituti 'Leopardi', 'Bovio' e 'San Pio X'. Non si tratta del primo episodio del genere: è già accaduto recentemente in una scuola di San Nicandro Garganico, ma numerosi sono stati gli attacchi registrati in vari comuni della provincia nei mesi della campagna vaccinale. "I bambini uccidono, salvate i bambini, siamo vivi" si legge sulle strisce pedonali in prossimità degli istituti scolastici della città.