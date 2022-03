No-vax di nuovo all'attacco a San Nicandro, frasi choc sui muri di una scuola: "Trogloditi"

I no-vax tornano a colpire a San Nicandro Garganico. La scorsa notte l’ingresso dell’istituto superiore ‘De Rogatis Fioritto’ di via Marconi, è stato oggetto di un atto vandalico. La scoperta delle scritte contro l'obbligo vaccinale, è stata fatta questa mattina da parte del personale scolastico all'apertura del liceo scientifico e artistico. "Stupro del diritto”, "consenso estorto, il nazismo è risorto” e ‘questo non è vandalismo, è lotta per i diritti”, si legge sui muri del plesso scolastico.

Ancora una volta l'organizzazione no-vax è entrata in azione a San Nicandro Garganico. Era già successo davanti all’ingresso del cimitero, mentre il Comune è già intervenuto, più di una volta, per rimuovere scritte dal contenuto analogo comparse in varie parti della città. Nondimeno, analoghi episodi sono avvenuti provincia di Foggia da quando il Governo ha istituito l’obbligo del green pass legato alla vaccinazione.

Il compito di individuare i responsabili è affidato ai carabinieri. Sono in corso indagini. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza. “Ci sono dei trogloditi che continuano a manifestare il loro dissenso con questi atti vandalici facendoci perdere, tempo e risorse economiche” il commento del sindaco Matteo Vocale.