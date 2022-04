Attacco no-vax, 37enne foggiano nei guai: ha imbrattato i muri dell'Agenzia delle Entrate

In 'trasferta' da Foggia a Padova per vandalizzare, insieme ad un amico faentino, i muri degli uffici cittadini con scritte no-vax. L?uomo, 37enne foggiano, è stato denunciato: come riporta RavennaToday.it, insieme ad un complice faentino, il 37enne ha imbrattato i muri dell'Agenzia delle Entrate e di Azienda zero a Padova.

Il fatto è successo nella notte tra martedì e mercoledì scorsi: a fermare loro, sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Padova, giunti mentre i due stavano ancora scrivendo minacce e insulti no-vax contro il Governo.

Entrambi sono stati denunciati per danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e vilipendio. Anche la questura sta valutando l'eventuale emissione di provvedimenti amministrativi di competenza.