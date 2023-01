Choc al cimitero, vergognosa scritta su una tomba. Il figlio del defunto: "Schifoso"

Episodio sconcertante nel cimitero di Manfredonia, dove qualcuno ha offeso la memoria di un estinto riportando sulla sua lapide una scritta "schifosa e meschina" ha denunciato Luigi, il figlio del defunto, sui Facebook: "Abbiamo interessato le forze dell'ordine affinché possano risalire all'autore di questo gesto schifoso".

La foto ha fatto il giro delle chat, increduli i manfredoniani. Decine e decine i messaggi di solidarietà giunti all'indirizzo dei familiari del defunto: "Sono consapevole che condividiamo l’aria che respiriamo con tantissime persone frustrate e insoddisfatte della loro vita, poiché come non molti sanno tanto tempo fa per dei miserabili 0,70 centesimi (prezzo per un biglietto da corsa nelle circolari) la gente arrivava pressoché ad una violenza fisica o si sperava di una qualsiasi malattia che potesse colpirmi nel momento in cui veniva richiesto il pagamento".

Luigi conclude: "Non sono un tipo che vuole strumentalizzare o iniziare una polemica, ma spero di riuscire ad arrivare a più persone in modo tale da poter condividere questa brutta esperienza e di avere più rispetto e soprattutto controlli all’interno del cimitero, poiché in quel luogo c’è gente che vorrebbe solo cercare di rimanere in silenzio e in maniera figurativa restare vicino al proprio caro".

.