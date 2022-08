"In questo paese c'è la mafia". Il sindaco: "Non lo so, ma c'è un imbecille con la bomboletta"

"Se "in questo paese la mafia c'e" non lo so. Di sicuro c'è un imbecille armato di bomboletta che vagabonda nel territorio di Pietramontecorvino e si diverte a imbrattare e a deturpare con scritte anonime e di pessimo gusto fontane pubbliche da poco restaurate". Così il sindaco Raimondo Giallella commenta la scritta comparsa su una fontana del paese, che la ditta ha già ripristinato. "Chi vuole bene al proprio paese e al suo territorio critica, suggerisce, invoglia, senza nascondersi nel più becero anonimato, un'amministrazione a fare meglio e non si adopera a propalare stupidi veleni. Avanti insieme".