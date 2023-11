La terra continua a tremare sul Gargano: due lievi scosse in tre ore, tre in due giorni

Due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2, sono state registrate nel giro di tre ore sul promontorio del Gargano in provincia di Foggia, entrambe localizzate dall'Istituto Nazionale Geofisico e Vulcanologia di Roma.

La prima di magnitudo 2.2, con epicentro a nove chilometri da San Giovanni Rotondo e Rignano Garganico (e a 10 da San Marco in Lamis), è stata registrata alle 23.01 del 29 novembre con coordinate geografiche (lat, lon) 41.6360, 15.6870 ad una profondità di 14 km.

La seconda, di magnitudo 2.1, è avvenuta a 7 km da Monte Sant'Angelo alle 2.11 del 30 novembre con coordinate geografiche (lat, lon) 41.7530, 15.8940 ad una profondità di 21 km.

Salgono a 47 i terremoti localizzati o avvertiti dall'inizio dell'anno in provincia di Foggia con magnitudo superiore a 2. In meno di 48 ore, con quella di Mattinata del 28 novembre, sono tre le scosse registrate sulla Montagna del Sole. Quattro in tre giorni in Capitanata con il terremoto localizzato a San Marco La Catola.