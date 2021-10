Lieve scossa di terremoto sul Gargano: l'epicentro a Monte Sant'Angelo

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata alle 00.59 della notte appena trascorsa con epicentro a otto chilometri da Monte Sant’Angelo. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 41.776, 15.93 ad una profondità di 25 km.

L’ultima scorsa di terremoto sul promontorio del Gargano, prima di questa del 18 ottobre 2021, risale a dieci giorni fa. In quella occasione il sisma, di magnitudo 2.4, fu registrato in mare. Di magnitudo 2.9 quella del 15 agosto con epicentro a Foggia. Quest’anno la più forte è stata registrata al largo del Mare Adriatico e avvertita in più regioni del Sud il 27 marzo. Di 5.2 la magnitudo (il video).