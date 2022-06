Terribile incidente nel Foggiano, esplode uno pneumatico: gommista gravemente ferito

È ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Riuniti il giovane gommista rimasto ferito in seguito allo scoppio dello pneumatico di un camion sul quale stava lavorando in una officina nei pressi del casello di Candela.

Per le gravi ferite riportate, si è reso necessario l’intervento degli operatori del 118 e dell’elisoccorso, tempestivamente giunti sul posto, che lo hanno rianimato e effettuato una trasfusione di due sacche di sangue, grazie al servizio 'Blood on board'. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Foggia, dove è ricoverato in prognosi riservata.