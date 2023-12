Incidente sulla Statale 89, coinvolti un'auto e un motorino: due i feriti

Sono due i feriti nell’incidente avvenuto questo pomeriggio, poco dopo le 17, sulla Statale 89 Manfredonia-Foggia. Coinvolti un ciclomotore e un’auto che viaggiavano in direzione Foggia.

Ancora in corso di accertamento le cause. Una donna è stata trasportata al Policlinico Riuniti di Foggia, in prognosi riservata, mentre un uomo è stato trasportato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Entrambi viaggiavano a bordo del ciclomotore e sono di nazionalità straniera. Illeso il conducente dell’altro veicolo.