Violenti scontri tra tifosi prima di Nocerina-Foggia: in 20 andranno a processo

Ben 20 persone andranno a processo per i disordini avvenuti il 15 settembre 2019 in occasione della gara tra Nocerina e Foggia, che hanno visto protagonisti esponenti di entrambe le tifoserie. Gli scontri, consumatisi nei minuti antecedenti il calcio d’inizio, avvennero prima all’esterno dello stadio di Nocera Inferiore, per poi proseguire dinanzi a un bar. È quanto disposto dal Gup al termine dell’udienza preliminare.

Come riporta SalernoToday, nel mirino della Procura sono finiti tifosi di entrambe le fazioni: sono accusati a vario titolo di danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. In base alle prime ricostruzioni dell’epoca, gli scontri partirono in seguito a un fitto lancio di sassi da parte dei tifosi di casa all’indirizzo dei mezzi che trasportavano i tifosi del Foggia, appena giunti nell’area antistante lo stadio. Immediato fu l’intervento delle forze dell’ordine.

I gruppi sarebbero venuti prima a contatto tra loro, per poi scagliare qualsiasi oggetto pericoloso contro le forze di polizia, danneggiando finanche due auto di servizio. Tra i feriti, ci furono anche alcuni agenti. Nei giorni immediatamente successivi iniziò l’identificazione delle persone coinvolte negli scontri. Diversi i daspo e le misure cautelari emesse, alcune delle quali furono in seguito revocate. Per le 20 persone che andranno a processo c'è l’aggravante di aver utilizzato armi e più di cinque avrebbero agito con il volto coperto.

Inoltre, durante le perquisizioni, ai tifosi del Foggia furono sequestrate una bandiera della Repubblica Sociale, una sciarpa con fasci littori e volto di Mussolini, altre riportanti scritte fasciste, con croci celtiche.