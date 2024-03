Tafferugli choc durante Casertana-Foggia: 56 anni di Daspo, identificati sei tifosi foggiani

Il Questore di Caserta Andrea Grassi ha emesso 56 anni di divieto di ingresso negli stadi di tutta Italia a carico di 14 tifosi identificati durante e dopo gli scontri allo stadio 'A.Pinto' di Caserta il 4 dicembre scorso: sei sono foggiani, quattro dei quali erano già stati denunciati. Le indagini sono state condotto dalla Digos.

I soggetti raggiunti dal provvedimento sono responsabili, a vario titolo, dei reati di scavalcamento, lancio e porto di oggetti contundenti, travisamento ingiustificato del volto e danneggiamento aggravato, nonché delle lesioni subite da sei agenti della Polizia di Stato intervenuti nel settore ospiti per interrompere le violente condotte in atto.

Durante i tafferugli scoppiati nell'intervallo della gara, un tifoso della squadra locale era stato aggredito a calci e bastonate da un manipolo di tifosi della tifoseria ospite, che scavalcarono la recinzione della curva, mentre i tifosi campani fecero ingresso sulla pista d'atletica abbattendo la cancellata, con il chiaro obiettivo di raggiungere i tifosi rossoneri. Il match, terminato 2 a 1 per la Casertana, riprese dopo 40 minuti.

Per quanto riguarda la misura di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, o Daspo, per due tifosi, recidivi in quanto già destinatari della stessa misura negli scorsi anni, il provvedimento è stato adottato con l’aggiunta dell’obbligo di firma prima e dopo la disputa degli incontri di calcio della propria squadra.

Oltre ad accendere e a lanciare fumogeni e petardi, introdotti illegalmente nell’impianto eludendo le operazioni di filtraggio a cura degli steward, i tifosi coinvolti nei tafferugli ingaggiarono un reciproco lancio di pietre ed oggetti, finanche disfacendo parte del calcestruzzo degli spalti e dei rivestimenti dei bagni.