Sui fatti di Pisa all'Einaudi non ci si sbilancia: "Opportuno attendere indagini ma violenza è da evitare"

All'istituto Einaudi di Foggia, dirigente scolastico e studenti la pensano allo stesso modo: fermo restando che violenza non è mai la soluzione, preferiscono non esprimersi sugli accadimenti ed attendere l'esito delle indagini circa le responsabilità dei manifestanti e non soltanto di quelle degli agenti, emerse dalle riprese registrate con i telefoni cellulari durante il corteo pacifico.

Il dirigente scolastico Michele Gramazio non si sbilancia e sceglie la linea della prudenza: "Diciamo che non mi sono fatto un'idea, ritengo che in queste situazioni, molto particolari, prima di colpevolizzare qualcuno, sarebbe opportuno restare in silenzio e attendere l'esito delle indagini prima di esprimersi. Non deve esserci un divieto di manifestare e indipendentemente da quello che è successo, bisogna evitare la violenza, anche quando questa può sembrare una soluzione. Forza e guerra non portano a risultati negativi".

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha sottolineato che "per la manifestazione non era stato presentato alcun preavviso alla Questura, la quale, avendone avuta notizia, ha cercato più volte di contattare gli organizzatori per ottenere informazioni in merito al tipo di iniziativa che sarebbe stata svolta e al relativo percorso ma invano. Gli stessi manifestanti, durante lo svolgimento del corteo, non hanno voluto fornire indicazioni su dove fossero diretti e si sono sottratti ai reiterati tentativi di mediazione da parte di personale della Digos, provando, nonostante gli ammonimenti da parte del dirigente del servizio e la richiesta espressa e ripetuta di non dirigersi in Piazza dei Cavalieri, di forzare il blocco delle Forze di polizia e venendo volutamente a contatto con i reparti mobili".