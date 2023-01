Scontri fuori dal 'Miramare' prima di Manfredonia-Barletta: identificati 9 ultras sipontini

Saranno sottoposti al provvedimento di Daspo i 9 facinorosi, appartenenti alla tifoseria ultras del Manfredonia calcio, presunti responsabili dei disordini occorsi durante la partita del campionato di Eccellenza Pugliese tra Manfredonia Calcio e Barletta, svoltasi lo scorso 10 aprile allo stadio ‘Miramare’.

Come si ricorda, un gruppo di supporter del club sipontino entrarono in contatto con quelli dell’Asd Barletta poco prima dell’inizio della gara, sul lungomare Nazario Sauro, nei pressi dello stadio ‘Miramare’. Alcuni tifosi feriti furono fatti entrare all’interno del terreno di gioco per poter essere sottoposti alle cure dello staff medico biancorosso. "Questo non è calcio. Quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Manfredonia è deplorevole oltre che imbarazzante. Il pullman con a bordo i nostri ragazzi e quello con a bordo i nostri tifosi sono stati letteralmente assaliti da un gruppo di scalmanati”, denunciò la società biancorossa poche ore dopo l’incontro.

Tra le persone ferite ci furono anche alcuni componenti delle forze dell’ordine: “Li ringrazio per avere evitato esiti peggiori”, dichiarò il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice. In riferimento a quei disordini, la Polizia ha avviato una approfondita attività di indagine al fine di identificare i presunti autori delle condotte criminose. Il lavoro svolto dal personale del Commissariato di Manfredonia ha permesso l’individuazione di 9 soggetti i quali, tentando il contatto con la contrapposta fazione ultras, avrebbero usato violenza e minaccia nei confronti dei pubblici ufficiali interposti a presidio del settore loro riservato nel dispositivo di ordine e sicurezza pubblica. Per le nove persone identificate, è giunto il deferimento all’Autorità Giudiziaria, propedeutico all’emissione del provvedimento di Daspo, da parte del Questore di Foggia.