Violenza dopo il derby Cerignola-Taranto: arrivano altre denunce e Daspo

Altri provvedimenti Daspo emessi per gli scontri fra tifoserie. Cinque soggetti sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per le intemperanze registratesi durante il derby tra Audace Cerignola e Taranto, svoltosi il 18 ottobre 2022, e turbamento dell’ordine pubblico verificatosi il 30 ottobre 2022 durante la partita tra Audace Cerignola e Turris Calcio.

In occasione del derby, alcuni tifosi vandalizzarono una pompa di benzina e danneggiarono diverse auto in sosta oltre alla navetta del trasporto pubblico, suscitando l’indignazione dell’assessora alla Sicurezza del comune ofantino Teresa Cicolella e della stessa società gialloblu. Nello specifico, l’attività di indagine avviata dal personale del Commissariato di Cerignola – in collaborazione con il personale Digos della Questura di Foggia – ha consentito l’identificazione di 2 soggetti appartenenti alla tifoseria ofantina e 3 a quella ionica.

Per gli stessi, il Questore ha emesso il provvedimento Daspo della durata di 3 anni con obbligo di presentazione e firma presso gli uffici di Polizia. Si tratta del secondo provvedimento relativo ai succitati disordini. L’11 novembre scorso, infatti, quattro persone (un tifoso del Cerignola e tre del Taranto) furono denunciate per il reato di lancio di artifizi pirotecnici nel corso di competizioni sportive.

Altri due sostenitori dell’Audace Cerignola, invece, furono identificati e deferiti in quanto, nelle fasi successive alla partita Audace Cerignola-Turris, avevano posto in essere – unitamente ad altri soggetti – tentativi di aggressione nei confronti dei supporter della tifoseria ospite. Sale, dunque, a 32 il numero complessivo (considerando anche i provvedimenti relativi ad altre partite) di provvedimento Daspo emessi o in fase di emissione da parte della Questura di Foggia.