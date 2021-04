Guerriglia tra ultras sulla A16 Cerignola-Candela: scattano 17 daspo, manifestazioni sportive vietate da 2 a 6 anni

I provvedimenti sono a carico di appartenenti alle tifoserie calcistiche del Bari e Lecce che, nel febbraio scorso, scatenarono l'inferno in autostrada, tra Cerignola e Candela, con scontri e tafferugli che bloccarono la circolazione per ore

Guerriglia in A16, autostrada presa d'assalto dalle tifoserie nel tratto Cerignola - Candela: scattano i provvedimenti. Il questore di Foggia, infatti, ha notificato 17 Daspo, di cui 12 con obbligo di firma, di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, a carico di soggetti appartenenti alle tifoserie ultrà riconducibili alle squadre di calcio delle società sportive calcistiche del Bari e Lecce.

I soggetti destinatari delle misure non potranno partecipare a gare e incontri di calcio per un periodo che va dai 2 ai 6 anni per i comportamenti più gravi. Gli stessi, nella giornata del 23 febbraio 2020, mentre si recavano nei rispettivi stadi si sono resi protagonisti, lungo il tratto autostradale dell’A16, tra Cerignola e Candela, di una serie di comportamenti gravemente lesivi dell’ordine e della sicurezza pubblica, occupando per ore la carreggiata, partecipando ad una violenta rissa tra le opposte fazioni sportive, esplodendo petardi e accendendo fumogeni.

L’occasione che originò gli scontri fu lo scoppio accidentale di un pneumatico di un autobus su cui viaggiava una parte della tifoseria biancorossa che aveva costretto il mezzo a fermarsi nella corsia di emergenza; in quel frangente sono sopraggiunti numerosi minivan a bordo dei quali viaggiavano i supporter della squadra salentina che alla vista degli avversari, fermando i mezzi, hanno occupato la carreggiata.

Le tifoserie sono entrate in contatto tra loro, dando vita ad una serie di scontri e danneggiamenti, bloccando la circolazione autostradale per ore a danno degli automobilisti di passaggio e di interi nuclei familiari intrappolati all’interno dell’autostrada. I provvedimenti sono stati adottati anche sulla base degli accertamenti investigativi coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia e svolti nell’immediatezza dei fatti dagli uffici Digos delle questure di Foggia, Bari, Lecce e dalla Polizia Stradale intervenuta sul posto.