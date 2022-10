Lucera in ansia per Vincenzo: non si hanno notizie dell'anziano scomparso da ieri mattina

Da 24 ore non si hanno notizie di Vincenzo, anziano lucerino uscito di casa alle 10.30 di ieri mattina, senza lasciare traccia. L'uomo, è stato ricostruito dai familiari, si è allontanato dalla sua abitazione in zona Porta San Severo: "Quando è uscito di casa ha incontrato e salutato alcune persone", spiega il figlio Fernando, "era tranquillo e non mostrava segni di preoccupazione".

Al momento della sua scomparsa, indossava un pantalone scuro e un maglioncino celeste. L'anziano, che è alto circa 1.55, capelli bianchi e corporatura media, è uscito di casa senza documenti e senza telefono cellulare; il tutto è stato ritrovato in casa. Con sè aveva solo il bastone. Immediate le ricerche avviate in zona dai familiari, che hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri.

L'anziano viveva solo da qualche anno, ma strettamente monitorato dai figli, che abitano nelle immediate vicinanza. Questa mattina, i militari hanno esteso il raggio delle ricerche anche in una frazione agricola di proprietà dell'aziano, in località San Giusto, ma senza esiti. Le ricerche proseguono, mentre i familiari lanciano un appello sui social: "Chiunque lo incontri chiami allo 0881547341, oppure 3488579667".