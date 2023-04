Genitori in ansia per Matteo: il lupo cecoslovacco che vaga per i Monti Dauni potrebbe essere il suo

L’appello per le ricerche di un cane lupo cecoslovacco che sta facendo il giro del web rivelerebbe un’altra scomparsa, quella del suo padrone. Potrebbe trattarsi di Hope, inseparabile amica a quattro zampe di Matteo Del Puppo, classe 1998, di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, che i genitori cercano disperatamente. È importante trovare il cane perché sesso e microchip svelerebbero se si tratta di Hope o di Aaron, smarrito da una ragazza di Termoli.

Non ha dubbi l’animalista Anna Rita Melfitani, presidente di Guerrieri con la Coda, che lo ha incontrato una decina di giorni fa a Foggia. Il suo intervento era stato richiesto dagli operatori del 118, perché il ragazzo aveva bisogno di cure, ma rifiutava di lasciare il cane, e confidavano che la presenza di un’associazione potesse convincerlo.

Il giorno dopo, però, Matteo era in via Natola. La sua presenza da quelle parti è testimoniata anche da una foto che circola sui social. È stata avvicinato da un operatore dei Fratelli della Stazione, ma lui, anche in questo caso, ha rifiutato l’aiuto. Aveva dato un numero di telefono ad Anna Rita Melfitani che ieri ha scoperto appartenere al padre.

Il cane è stato avvistato tra Castelnuovo della Daunia e Pietramontecorvino. Il ragazzo ha un tatuaggio sul lato destro della fronte. L’ultima volta che è stato visto indossava una felpa con cappuccio di colore verde, jeans molto larghi, e portava con sé un trolley e uno zaino nero. Parla settentrionale.