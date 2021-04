Sale sull'ambulanza per un malore ma poi scompare nel nulla: del 31enne non si hanno più tracce da quattro mesi

Aveva avvertito un malore, ma i familiari non sanno dove sia stato trasportato e non hanno più sue notizie. Vive a Borgo Mezzanone e lavora come bracciante agricolo. Il suo caso è arrivato tra gli appelli della trasmissione 'Chi l'ha visto?' e in Guinea-Bissau si parla del ragazzo scomparso in Italia