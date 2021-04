Ore di apprensione a Lucera, dove si cerca il 90enne Angelo Russo: "Scomparso da ieri pomeriggio"

L'uomo, 90enne, vive in campagna e si era allontanato a bordo della sua Citroen Saxò verde per raggiungere la vicinissima azienda agricola di famiglia. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri

Ore di apprensione a Lucera, dove dalla 17 di ieri non si hanno notizie di un anziano del posto, Angelo Russo, di 90 anni. L'uomo vive in campagna e si era allontanato con la sua auto (una Citroen Saxò verde) per raggiungere la vicinissima azienda agricola di famiglia.

"Mio padre non guidava più, usava l'auto solo per raggiungere l'azienda agricola che si trova poco distanta", spiega il figlio a FoggiaToday. Ma ieri pomeriggio nè l'uomo né l'auto sono giunte a destinazione. I familiari hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri.

Al momento della scomparsa, l'anziano indossava giubbotto e pantalone scuri, una maglia verde e un paio e di occhiali. "Temiamo possa aver avuto un vuoto di memoria", spiegano i familiari che da ieri stanno setacciando la zona e hanno lanciato un appello a chiunque lo abbia visto.

Del caso si è interessato anche il sindaco Giuseppe Pitta: "Se avvistate questa persona avvisate al 3336177078".