Foggia, 50enne scomparso da 10 giorni: "Vado a Napoli" ma poi il nulla

Da oltre 10 giorni non si hanno notizie di Romeo Gaudiano, 50enne foggiano noto col soprannome ‘Sciokett’. La denuncia di scomparsa è stata presentata due giorni fa, in questura, dalla figlia di quest’ultimo; i due si erano visti lo scorso 7 novembre, quando il padre gli aveva preannunciato una imminente partenza per Napoli, dove avrebbe soggiornato per pochi giorni. Attivato quindi il protocollo di ricerca sia a Foggia che nel capoluogo campano, dove però non si ha contezza né dell’arrivo dell’uomo né della eventuale ripartenza per Foggia. Partito anche il tam-tam sui social, da parte dei familiari: “Aiutateci a ritrovarlo”.