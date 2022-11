Esce in bici e non fa più ritorno a casa. Familiari in ansia per Giovanni: "Aiutateci a rintracciarlo"

Moglie, figlie e parenti di Giovanni Antonucci, 79 anni di Foggia, sono in ansia per la scomparsa dell'uomo, di cui non si hanno più notizie da ieri sera. "Si è allontanato con una bici e non abbiamo più sue notizie". I parenti fanno sapere che dal segnale dell'ultima telefonata fatta intorno alle 19, è risultato che si trovasse in via Lucera, "poi non abbiamo più avuto notizie e il cellulare ora risulta spento". L'uomo, al momento della scomparsa, indossava un jeans e un giubbino nero. "Aiutaci a diffondere la notizia il prima possibile con la speranza che qualcuno riesca ad individuarlo".