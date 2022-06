L'ultima immagine di Concetta prima di svanire nel nulla. Penelope: "Potrebbe aver preso il treno per Roma"

Anche Penelope Puglia si sta occupando del caso di Concetta Bruno, la donna 56enne di Ordona scomparsa nel nulla la mattina del 16 giugno. Di lei non si hanno più notizie da 96 ore. Intanto proseguono le ricerche. Secondo l’associazione che si occupa delle famiglie e amici delle persone scomparse, potrebbe aver preso il treno Frecciarossa che da Foggia conduce a Roma, quello delle 8,53. “Qualcuno l'ha incontrata sul treno? Le ha parlato? E' davvero scesa a Roma oppure alle fermate intermedie? Aiutiamo la famiglia a riportarla a casa” si legge sui social.

Eppure la donna sembra svanita nel nulla, nella ‘terra degli scomparsi’, come la definisce ‘Chi l’ha visto?’, la trasmissione di Rai3, che ha pubblicato la sua scheda sul sito del programma. Concetta il 16 giugno alle 7 “è uscita di casa senza dire a nessuno dove sarebbe andata e non ha più fatto ritorno – si legge - I familiari hanno quindi iniziato a cercarla e hanno trovato la sua auto parcheggiata alla stazione di Ordona. Alcuni conoscenti l’hanno vista sul treno per Foggia ma non si sa se sia scesa lì o in un’altra stazione. Ha lasciato a casa il cellulare ma ha portato con sé la borsa con i documenti. I familiari vorrebbero sapere se sta bene”.

Nei giorni scorsi il indaco di Ordona, Adalgisa La Torre, che è in contatto con i parenti, ha fatto sapere che il Comune, tramite i volontari della Protezione Civile, collabora alle ricerche. Un testimone l’avrebbe vista scendere dal treno a Foggia e dirigersi verso la villa comunale.

Al momento della scomparsa indossava un pantalone nero, una maglia verde acqua e occhiali con montatura scura. Aveva sandali bianchi, una borsa beige che indossava a spalla e una busta in cartoncino di colore blu. Nei giorni scorsi erano circolate voci “assolutamente infondate sulla sua presunta morte”.

Resta valido l’appello rivolto dalla prima cittadina ai titolari degli esercizi commerciali di Foggia e a chiunque abbia delle videocamere su Viale XXIV maggio, di visionarle e di verificare se vi sia traccia del passaggio di Concetta. La Torre ha invitato chiunque abbia notizie di Concetta, a contattare il numero 3806849350 o le forze dell’ordine. “Qualsiasi dettaglio può essere utile a ritrovarla! Se la incontrate, fermatela, ditele che le sue figlie, suo fratello, sua madre e tutti noi vogliamo solo sapere se sta bene”.

La prima a lanciare l’allarme sui social, la sera della scomparsa, era stata la figlia: “Sappiamo solo che dopo aver lasciato l’auto nel piazzale della stazione è stata vista prendere il treno per Foggia alle 7.25” aveva scritto.