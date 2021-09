Non c'è pace in piazza Mercato: dopo le risse e violenze, ci scappa lo scippo. Ad agire la 'gang in scooter'

Non c'è pace in piazza Mercato e nell'intrico di strade e viuzze del centro storico di Foggia.

Dopo le violente aggressioni e risse registrate negli ultimi fine settimana, e l'assurda violenza avvenuta due sere fa, nella vicina in via Ricciardi, in danno di un 16enne, la cronaca quotidiana rifila anche un episodio di scippo in danno di un giovane del posto.

Il fatto è successo intorno alle 22.30 di ieri, all'altezza dell'intersezione con via Arpi. La vittima del furto era in compagnia di un amico quando è stata raggiunta e accerchiata da tre scooter, due di colore nero e uno bianco, ciascuno con due ragazzi a bordo, tutti giovanissimi (15-16 anni circa).

Di questi, uno ha allungato il braccio e, con una mossa fulminea, ha strappato la catena d'oro, con crocifisso, che la vittima portava al collo. "Aveva per me un grande valore affettivo oltre che economico", spiega la vittima a FoggiaToday che invoca una maggiore presenza di "pattuglie e forze dell'ordine in quella zona".

Inutile il tentativo del giovane di opporre resistenza: ne ha ricavato solo uno squarcio alla maglia ed escoriazioni al collo. L'accaduto è all'attenzione degli uomini della questura di Foggia, intervenuti sul posto, con una 'Volante', subito dopo il fatto. L'episodio è stato cristallizzato in una denuncia depositata questa mattina negli uffici di via Gramsci. Al vaglio degli agenti i filmati delle numerose telecamere presenti in zona.