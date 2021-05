Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Sciopero dei campi nel Foggiano. Gli invisibili sul piede di guerra: "Quest'anno pomodori e asparagi li raccogliete voi"

"Sciopero degli invisibili, perchè fioriscano i diritti e non l'indifferenza". Capitanati da Aboubakar Soumahoro della Lega Braccianti, partiti dalle campagne della provincia di Foggia, decine di lavoratori delle campagne ieri 18 maggio hanno raggiunto Roma e Montecitorio, dove in segno di protesta contro le politiche agricole del Governo che favorirebbero la grande distribuzione a scapito dei diritti dei lavoratori, hanno consegnato gli stivali. Per un giorno i braccianti hanno incrociato le braccia: "Niente frutta, niente verdura. Diteci se state dalla parte nostra o dei caporali e sfruttatori"