Sciolta per mafia, a Orta Nova arriva la commissione straordinaria: in tre gestiranno l'Ente per 18 mesi

È composta dal vice prefetto a riposo Maria Rita Iaculli, dal vice prefetto Angelo Caccavone e dal dirigente di II fascia - Area 1 Francesco Fasano la commissione straordinaria chiamata a gestire provvisoriamente il Comune di Orta Nova per i prossimi 18 mesi.

È stato firmato ieri, 18 luglio, il Decreto del presidente della Repubblica recante la nomina. Il Consiglio dei ministri, nella riunione di lunedì, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, “in considerazione delle accertate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata”, ha affidato a una commissione straordinaria la gestione del Comune, già sciolto a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco divenute irrevocabili.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Il 28 aprile, il sindaco Domenico Lasorsa, eletto a maggio del 2019, aveva rassegnato le dimissioni. Il 19 maggio scorso, il prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, aveva disposto la sospensione del Consiglio comunale di Orta Nova e aveva nominato il commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente, nella persona del vice prefetto di Foggia Angelo Caccavone, indicazione ratificata il 12 giugno con Decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Con successivo decreto, era stato nominato anche sub-commissario con funzioni vicarie, il dirigente di II Fascia Area I Francesco Fasano, in servizio presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia.

Completa la terna Maria Rita Rachele Iaculli, originaria di Matera. Da ultimo, era stata commissario prefettizio del Comune di Altamura. Prima di andare in pensione, era stata vice prefetto vicario nella sua città e prima ancora a Brindisi. Ha ricoperto, in più occasioni, l’incarico di commissario prefettizio e straordinario nei Comuni dopo lo scioglimento.

Orta Nova è il sesto comune sciolto per mafia in provincia di Foggia dopo Monte Sant’Angelo (2015), Mattinata (2018), Manfredonia e Cerignola nel 2019, Foggia nel 2021. In un caso, Ordona nel 2015, il procedimento di accertamento e verifica si è concluso con un decreto di insussistenza dei presupposti per lo scioglimento.