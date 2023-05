A Orta Nova arriva il commissario prefettizio: sciolto il Consiglio comunale, irrevocabili le dimissioni del sindaco

A Orta Nova arriva il commissario prefettizio. Sarà il viceprefetto il dott. Angelo Caccavone, ad assicurare la provvisoria amministrazione dell'Ente. L'attuale capo di Gabinetto della Prefettura di Foggia è stato nominato dal numero uno di Corso Garibaldi, Maurizio Valiante, che a seguito delle dimissioni presentate il 28 aprile dall'ex sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa e divenute irrevocabili, ha proposto al ministero dell'Interno l'avvio della procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale, sospendendo l'organo consiliari.

Orta Nova resta un Comune in odor di scioglimento per infiltrazioni mafiose, atteso che si resta in attesa della relazione della commissione d'accesso che per sei mesi, da ottobre ad aprile, ha scartabellato i documenti dell'ente per controllare se vi fossero elementi sufficienti a ritenere che vi fossero condizionamenti della malavita nell'attività dell'amministrazione.