Comuni sciolti per mafia, Miglio rivendica il 'senso dello Stato' dei sanseveresi: "Rispetto a Foggia abbiamo reagito"

A seguito del convegno sul tema 'Amministrare nei territori di Mafia' che si è svolto venerdì 12 maggio presso il teatro comunale Giuseppe Verdi, il sindaco di San Severo Francesco Miglio, ha rimarcato l'impegno dell'amministrazione comunale sul fronte della lotta alla criminalità organizzata fin dal 2014. "Fino a qualche anno fa si tendeva a sminuire, se non a negare, il gravissimo problema a causa di una lettura della realtà che portava a ritenere che per essere in salute, si doveva negare la malattia salvaguardando così il "buon nome" del territorio".

Il primo cittadino, rivolgendosi a "qualche negazionista" aggiunge: "I fatti hanno smentito i sostenitori della politica degli struzzi: è innegabile che San Severo, oggi, non è più quella del 2015. Dobbiamo certamente ringraziare le istituzioni, che hanno dimostrato nel corso di questi anni la presenza dello Stato e la sua vicinanza ai cittadini, ma va anche dato merito alla importante politica di antimafia sociale che ha indiscutibilmente cambiato in meglio la mentalità dei sanseveresi, i quali hanno ben compreso che non è cosa buona nascondere la polvere sotto il tappeto".

E ancora, ha aggiunto Miglio, "non viviamo in Lussemburgo, certo, ma sono cambiate molte cose, grazie anche alla mobilitazione delle coscienze che sta creando una nuova cultura della cittadinanza".

Il sindaco ha evidenziato che San Severo - rispetto ad altre città della provincia - mai nella sua storia è stata sciolta per infiltrazioni mafiose, perchè, ha proseguito, "qui abbiamo saputo reagire con determinazione, cosa che non si è avuto a Foggia: diamoci i meriti che abbiamo". In conclusione, a San Severo, "del 'senso dello Stato', l’amministrazione comunale ha saputo fare un'azione politica permanente. La scelta degli amministratori locali di fare squadra con lo Stato è l’unica strada vincente per sconfiggere le mafie".