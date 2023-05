Cittadino segnala scarico di rifiuti illegale, interviene la polizia locale: beccati e sanzionati

Grazie alla segnalazione di un cittadino, nella giornata di ieri due uomini a bordo di un autocarro sono stati sanzionati dopo esser stati sorpresi in via Annino Gentile, a Foggia, mentre scaricavano nei cassonetti alcuni rifiuti solidi urbani, materiale di risulta e un vascone delle dimensioni di circa 150 centimetri di lunghezza, 70 cm di larghezza e 55 di profondità. L'intervento è avvenuto nell’ambito dei controlli sul rispetto delle norme per il conferimento dei rifiuti in città, in violazione all'art. 25 del regolamento. Gli operatori di Polizia Locale hanno sanzionato una violazione alle norme comunali per la gestione dei rifiuti urbani.