Pacchetti di voto acquistati, le intercettazioni che incastrano il 'deux ex machina' Canonico: "Se mancano copro io"

Un’associazione per delinquere a tre finalizzata alla corruzione elettorale attraverso un’attività di selezione e reclutamento di potenziali elettori con successiva acquisizione dei loro voti, prevalentemente mediante la corresponsione per ciascuno di 25 o 50 euro, in favore di Francesca Ferri, la candidata consigliera comunale ex vicesindaca di Valenzano, eletta nel 2019 all'interno della lista civica 'Sport Bari' di Nicola Canonico.

Alla presunta compagine criminale - promossa, costituita e organizzata dall'attuale presidente del Calcio Foggia 1920 - oltreché dalla consigliera comunale e dal compagno Filippo Dentamaro, avrebbero aderito altri sette soggetti che avevano il compito di individuare, contattare e reclutare il maggiore numero possibile di elettori presso i quali avrebbero comprato i voti, il cui pagamento sarebbe stato anticipato oppure rimborsato successivamente dai tre promotori.

In relazione ai fatti contestati agli indagati, il Gip ha riconosciuto la gravità indiziaria rispetto ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale.

E' uno dei due filoni di indagine della maxi inchiesta sul presunto voto di scambio che ieri ha portato all'arresto di diciannove persone, tra cui il promotore della lista per Di Rella sindaco alle Comunali 2019 di Bari, nonché "vero regista dell’intera campagna elettorale”, che seguiva anche i patti intercorsi tra i coniugi Ferri-Dentamaro e i collaboratori-portatori di voto.

Infatti l'attuale presidente del Calcio Foggia 1920 - che all'epoca dei fatti non era ancora alla guida della società rossonera - aveva sostenuto la campagna elettorale della sua candidata Francesca Ferri, superando la soglia del lecito quando oltre a metterla in contatto con alcuni portatori di voti, avrebbe preso parte ad accordi circa la promessa/compravendita di pacchetti di consensi. Era, quindi, molto più che un semplice supporter di Ferri o organizzatore di eventi e regista delle attività politiche di altri candidati.

La condotta da "politico ombra" dell'imprenditore edile con un passato tra i banchi della Regione Puglia e del Consiglio comunale di Bari, non è passata inosservata.

La sua posizione viene cristallizzata nelle carte dell'operazione che gli è costata la misura degli arresti domiciliari. Canonico viene ritenuto un "vero interlocutore della lista per soggetti terzi che hanno rapporti con i singoli candidati", tant'è che "tutti coloro che a causa dei patti scellerati, chiusi e non onorati completamente con il correlativo pagamento di denaro o di altra utilità da parte di Dentamaro" che avvertivano la "necessità di chiedere qualcosa dopo essere rimasti inascoltati o essere rimasti insoddisfatti", sapevano di potersi rivolgere direttamente a lui in seconda istanza. Canonico, a sua volta, "gestiva” la lamentela ricevuta, come quando aveva indotto il marito della candidata a tenere un comportamento conforme.

A tal proposito, per la titolare delle indagini, "ogni accordo stretto da Dentamaro o da Ferri con i portatori di voto, è possibile ricondurlo direttamente anche a Canonico", il quale - evidenzia il gip - "interviene da paciere come se avesse ricevuto uno specifico incarico da un organismo superiore, interviene per comporre liti tra singoli candidati e fra terzi e candidati e/o loro supporter; interviene in buona sostanza affinché nessuno e nessuna cosa possa influire, determinandolo in maniera negativa".

Il progetto politico dell'imprenditore barese - condiviso con Dentamaro e Ferri – aveva tra le sue finalità l’elezione di Di Rella e del maggior numero di candidati della sua lista. Per questo, l'attuale patron rossonero, si preoccupava di disinnescare situazioni “pericolose”: 'Ben comprende che le proprie condotte, quelle di Dentamaro e della Ferri, siano andate molto oltre la soglia del lecitamente consentito. Per tale motivo e, verosimilmente per evitare il rischio di essere “trascinato” in problematiche giudiziarie, fin prima della chiusura delle operazioni elettorali e dell’elezione della Ferri, consiglia a Dentamaro di comportarsi in modo tale da evitare che piccoli malcontenti personali collegati a mancati pagamenti di somme di denaro possano innescare strascichi pericolosi soprattutto da un punto di vista giudiziario' sottolinea il Gip Rossana De Cristofaro.

Ad incastrare Nicola Canonico sono state le intercettazoni ambientali. E' risultata di estremo interesse, ai fini dei reati ascritti agli indagati, la conversazione avvenuta tra Ferri, Canonico, Giovanni e Vito Michele Zaccaro all’interno dell’azienda dell’imprenditore edile 49enne, a pochi giorni dal voto.

Ferri: “....400 e ti faccio vedere ii tipo di liste che ci sono...c'é una lista senza numeri telefonici…

Canonico: Francesca posso dirli una cosa?...cosi evitiamo...io lo conosco bene Giovanni.. .se c'é..

Ferri: ti porto stasera i soldi e fate quello che volete...

Canonico: no, no, no

Ferri: e cosi devo ragionare?...non mi sembra sia il massimo della...non stiamo parlando di 1000/2000 euro qua!

Canonico: fermati un secondo! ...

Ferri: poi io sapevo 1000 voti...non sapevo 1100...che cosa vuol dire?...che io mi devo, oggi, impegnare a recuperare altri soldi...cioè hai capito che voglio dire?...quindi mi fate anche capire se sono 600...800...1000...1100 e se io non arrivo a 1100 e devo dare altri 5 (mi/a euro) e non ce la faccio?

Canonico: ci sarà uno scostamento in meno Francesca...

Zaccaro: uno prende qualcosa in più per far rientrare...

Ferri: ma uno può anche scrivere nelle liste 1300 voti per arrivare a 1000... no...allora siamo....

Ferri: stiamo parlando di numeri cosi...io oggi ho 420 voti...

Zaccaro: se no ti portavo 1500/1600 per portare... e una stupidaggine!

Ferro: “Io sto parlando è sicuro che sono quelli perché se non sono sicuri io non ho problemi sul profilo economico ... io ti posso dare pure 30 per 600 voti, vuol dire che io da domani devo andare a recuperare altri 400 voti da Nicola, Giovanni, Francesco ...

Canonico: ma tu hai un dato maggiore di 600 voti

Ferri: capito qual è il mio ragionamento?

Canonico: su 1100 persone è un dato che tu in meno non puoi calcolare sono 800 voti, ne sono certo .. .per come lavorano loro.

Canonico: Francesca ... scusami ... se loro ti portano 1100 persone io penso che non trovi meno di 800 voti ... laddove tu troverai meno di 800 voti ... io ti do la differenza dei voti ... tanto io 10.000 euro ce li ho da parte di Filippo ... incomprensibile ... cosi evitiamo ogni tipo di incomprensione, quello che a noi interessa è che tu venerdì a Giovanni...ascoltami ... gli lasci i 20.000 euro ... da venerdì fino a sabato tu devi completare l'iter di controllo, con Michele, io devo avere in mano i 10.000 euro entro sabato ... se il dato è meno di 800 ... incomprensibile ... io ti restituisco la differenza in difetto ... copro io!

Ferri: ma io volevo capire solo a che punto fossimo perché ... ti ripeto .. .tra le liste che ho e quelle che ho chiamato ...

Canonico: io gli ho detto a Giovanni, se tuo figlio prende più di 1000 voti ... e se tu gli dai una mano realmente Michele in caso di elezione di Pasquale sta dentro (frase in originale in vernacolo barese) ... allora mo sto a garantire io ... anche a voi ...

Ferri: io chiamo ... sono la collaboratrice di Giovanni Zaccaro ... non come Francesca Ferri

Zaccaro: Francè io ti ho capito ... hai chiamato a mia cugina e mia cugina ti ha riconosciuto ... hai capito?

Canonico: ora mi ascolti un attimo tu?

Zaccaro: lui è un po' burbero con me però non è burbero ...

Canonico: digli a Filippo ha detto Nicola ... diamogli 20.000 euro a Giovanni ... sotto a 800 voti glieli porti e loro ci danno la differenza indietro e 10.000 li dai a Nicola che li mantiene Nicola .

Ferri: 1100 sono 30 (ndr. mila euro) giusto?

Canonico: bene!

Zaccaro: e Francè tu lo sai meglio di me ... incomprensibile ...

Canonico: incomprensibile ... ci sarà lo spostamento ... qualche cosa avanti a qualche bastardo gliela do ... incomprensibile... perché lui potrà pure prendersi una lista 20130 ... perché ci sta

Ferri: ma ci sta

Canonico: quindi Francesca se lui mi porta 1100 domani ... ti do un dato che meno il 20%

Ferri: si ma oggi io lo so ... abbiamo mai parlato di questi numeri noi?

Zaccaro: no va bene con Filippo si, tu non c'eri dai..

Ferri: se tu mi dici la scorsa settimana era 800-1600 ... capito che ti voglio dire ... allora io so che ... stabilisco 20 (mila euro) te ... io gli altri 10 (mila euro) che ho in mano mi servono per arrivare agli altri 400 ... hai capito il mio ragionamento qual è?

Canonico: “venerdì ti porterà 1100 soggetti ... al papà gli lasci 20.000 (euro) garantisco io la differenza in meno ... te la garantisco io ... e i 10.000 Filippo li deve dare a me! .. .li devo tenere io in mano (frase in originale in vernacolo barese).

Nelle carte dell’inchiesta si legge che Ferri raggiunge Canonico per definire la questione Zaccaro G. e, cioè, per comprendere meglio se avrà o meno i voti che Zaccaro le ha promesso.

Questo, per stabilire il quantum della sua obbligazione pecuniaria e le modalità temporali con le quali la stessa deve essere adempiuta. La Ferri giunge all'incontro dopo un confronto con il compagno Dentamaro, al quale espone le sue perplessità sulla bontà e sulla proficuità della operazione elettorale conclusa con Zaccaro G. ed esterna la sua volontà di rivolgersi direttamente a Canonico per fugare qualsivoglia dubbio e risolvere ogni questione rimasta in sospeso con Zaccaro G.

Le perplessità della Ferri sulla operazione elettorale con Zaccaro sono in particolar modo riconducibili a una serie di ragioni: al numero di elettori che le ha fornito nelle liste (numero inferiore rispetto a quello inizialmente pattuito) e ai mancati riscontri che le operazioni di verifica e comparazione hanno restituito: le persone contattate infatti non erano state istruite correttamente sulla preferenza da esprimere nella cabina elettorale; sicché il pacchetto di voti "garantito" risultava ancora più ridimensionato.

In alcune conversazioni Canonico, Zaccaro e Ferri definiscono quanto, come e cosa deve essere corrisposto per l'acquisto dei pacchetti di voti. Canonico, rivolgendosi a Ferri, dice: "Francesca ... scusami ... se loro ti portano 1100 persone io penso che non trovi meno di 800 voti ... laddove tu troverai meno di 800 voti ... io ti do la differenza dei voti ... tanto io 10.000 euro ce li ho da parte di Filippo ... incomprensibile ... così evitiamo ogni tipo di incomprensione, quello che a noi interessa è che tu venerdì a Giovanni ... ascoltami ... gli lasci i 20.000 euro ... da venerdì fino a sabato tu devi completare l'iter di controllo, con Michele, io devo avere in mano i 10.000 euro entro sabato ... se il dato è meno di 800 .. .incomprensibile ... io ti restituisco la differenza in difetto ... copro io!". E po ancorai: "digli a Filippo ha detto Nicola ... diamogli 20.000 euro a Giovanni ... sotto a 800 voti glieli porti e loro ci danno la differenza indietro e 10.000 li dai a Nicola che li mantiene Nicola ... ".

E ancora, in un secondo momento, "venerdì ti porterà 1100 soggetti ... al papà gli lasci 20.000 (euro) garantisco io la differenza in meno ... te la garantisco io ... e i 10.000 Filippo li deve dare a me! ... li devo tenere io in mano (frase in originale in vernacolo barese)".

Sarebbe, questa, la conversazione dalla quale emergerebbe il ruolo centrale di Canonico in qualità di mediatore, garante, regista e coordinatore. Secondo gli inquirenti, infatti, ‘si fa garante con Ferri nell'ipotesi in cui si dovesse registrare uno scostamento tra voti promessi e quelli ottenuti, addirittura con un: "copro io". E “si fa garante con Giovanni Zaccaro, trattenendo l'ulteriore somma che Dentamaro e Ferri devono a Zaccaro G. per così dire "a saldo" delle posizioni che rimangono aperte dopo il voto". Inoltre, “compone il dissidio tra Ferri/Dentamaro e Zaccaro, rimettendo in moto la loro "macchina" elettorale che rischiava di incepparsi qualora fossero saltati gli accordi presi in precedenza".

Oltretutto, secondo il Giudice per le Indagini Preliminari, è rilevante un'altra conversazione ambientale.

Canonico: allora fai parlare me! ... a quanti rappresentanti sei arrivato? (frase in originale in vernacolo barese)

Zaccaro G.: sui 130011400!

Canonico: persone?(frase in originale in vernacolo barese)

Zaccaro G. persone! (frase in originale in vernacolo barese)

Canonico: le liste quando devi darle a lei? (frase in originale in vernacolo barese)

Zaccaro G. gli ho dato tutto!, ora .... incomprensibile (frase in originale in vernacolo barese)

Ferri: no 410 ieri .... e 200

Zaccaro G. no 550 .... no tutto, tutto ...

Canonico: Allora Giovanni ascolta! ... senti ad un tuo fratello ... problemi di soldi, te l'ho detto l'altra volta ... non ci sono! .. .incomprensibile (frase in originale in vernacolo barese)

Zaccaro G. allora il discorso è questo ....

Canonico: fermati!, aspetta!, ... noi la serenità che dobbiamo dare a loro, visto che stanno mettendo i soldi ... qual è?, tu gli stai portando 1000 persone .... deve chiamare 1000 persone e deve dire positivo, .... perché se rispondono a capocchia .... (frase in originale in vernacolo barese)

Zaccaro G. Nicola! Capocchia! A me! A Giovanni Zaccaro! Non è mai stato! (frase in originale in vernacolo barese)

Canonico: oh santo Dio! .. ma .. .

Zaccaro G. allora il discorso ... incomprensibile.. .. non li prendevo!, io parlo chiaro! .. .io devo mettere in mezzo le "persone" Nicola! ... questi mi hanno portato 20,30,40, ....

Canonico: ma moh!, materialmente, quanti nomi ha in mano lei?

Zaccaro G.: Chi?

Canonico: lei ha 710 vot. .. no 800 ...

Ferri: allora ....

Zaccaro M. la prima volta ....

Zaccaro G. Io ciò contate 520 persone, tu quante ne hai date? (frase in originale in vernacolo barese)

Zaccaro M. fate parlare me per favore ... (frase in originale in vernacolo barese)

Zaccaro G. dammi!, dammi! (frase in originale in vernacolo barese)

Canonico: Giovanni qua dobbiamo stare tranquilli! (frase in originale in vernacolo barese)

Zaccaro G. Io più tranquillo di lei ... io voglio ... perché se tu il discorso ...

Canonico: perché ti ho detto se tu porti 1000 persone ... se sono esatti ... (frase in originale in vernacolo barese)

Zaccaro G. bravo!

Canonico: ohoo! ...

Zaccaro G. esatti! ... Nicola! (frase in originale in vernacolo barese)

Canonico: perché lei mi chiama .....

Zaccaro G. Nicola! ... (frase in originale in vernacolo barese)

Canonico: allora io se tuo padre mi da la lista ... del "libertà" ... la zona sua ... io vado tranquillo ... (frase in originale in vernacolo barese)

Zaccaro M. si... il problema ...

Zaccaro G. stavo dicendo ...

Zaccaro M. il problema ...

Canonico: mo ti stai aprendo ...

Zaccaro M . si lei ha fatto certe... per esempio le ha chiamato a omissis? ... e omissis ha detto ... .io voglio ... (incomprensibile) Giovanni Zaccaro a me .... cioè lui ... loro rispondono in quella maniera, hai capito? (frase in originale in vernacolo barese) cioè certe persone non vogliono essere nemmeno chiamate! ...

Canonico: io sto dicendo ... noi alle persone ... che devono capire ...

Zaccaro G. 40 .. 30 .. 35 .. io gli devo dare la metà!, gli altri li devo tenere io in mano ... Nicola! ... incomprensibile ... Nicola io stanotte non ho dormito ... allora se loro ... .incomprensibile ..... andate da un 'altra parte perche a me non mi sta bene! Nicola! ... per me ... io voglio stare tranquillo! ok? basta ! io voglio dormire la notte ... (frase in originale in vernacolo barese).

Canonico : eh ma tu la notte devi dormire

Zaccaro G . no!

Canonico .. perché devi fare ciò che ti dicono quelli! (frase in originale in vernacolo barese)

Zaccaro G . non è! questi qua! allora l'amico mio a preso a Palese!... vuole i soldi a quelli di Palese ... incomprensibile... (frase in originale in vernacolo barese)

Canonico : ma tu mica li dai tutti avanti .. .la metà! (frase in originale in vernacolo barese)

Zaccaro G . a Palese .... sta l'amico mio ... quello del segretario ... che sta a san Nicola ... ed io ho fiducia di quello di san Nicola! va bene?!? ... l'altro amico mio ... (frase in originale in vernacolo barese)

Canonico : ora possiamo fare una cosa ... se Filippo (Dentamaro) me li da a me i soldi .. .l'altra metà! .. tu li devi mettere d'avanti ... su 25 .... (frase in originale in vernacolo barese).

Canonico, Michele e Giovanni Zaccaro e Ferri, si incontrano a pochi giorni dalle votazioni per definire nuovamente la "strategia" da adottare per l'acquisto dei voti e soprattutto per le modalità del pagamento (dopo che il giorno prima gli stessi interlocutori nel medesimo posto si erano incontrati per discutere dello stesso tema).

Dopo essersi confrontati sul numero degli elettori inseriti nella lista e sui controlli ancora da effettuare seguendo il normale modus operandi, Canonico cerca di tranquillizzare Zaccaro, il quale vorrebbe avere la disponibilità di tutto il denaro per effettuare i pagamenti nei confronti delle persone che hanno promesso il voto. ''Allora Giovanni ascolta! ... senti ad un tuo fratello...problemi di soldi, te l'ho detto l'altra volta ... non ci sono! ...". Zaccaro, però, afferma: "40 .. 30 .. 35 .. io gli devo dare la metà!, gli altri li devo tenere io in mano... Nicola io stanotte non ho dormito ... allora se loro .... incomprensibile ..... andate da un'altra parte perché a me non mi sta bene! Nicola! ... per me... io voglio stare tranquillo! ok? basta ! io voglio dormire la notte ..."

Il deus ex machina, però, gli risponde che soltanto la metà deve essere corrisposta in anticipo e che a garanzia di quanto ancora dovuto è disposto a "tenere" i soldi che Dentamaro gli darà per l'operazione. A tale riguardo infatti afferma: "ora possiamo fare una cosa ... se Filippo me li da a me i soldi ... l'altra metà! .. tu li devi mettere d'avanti ... su 25 ...."

Secondo il Gip la conversazione appare utile perché "conferma in pieno il modus operandi seguito" e "dimostra la piena partecipazione di Canonico agli accordi corruttivo-elettorali" e "dimostra inoltre il ruolo di primus super partes di Canonico nella definizione delle questioni economiche".

Nelle carte del Gip è finita anche la conversazione ambientale captata il 28 maggio tra Francesca Ferri e Nicola Canonico, in presenza della moglie di quest'ultimo.

Canonico: non so quante ne mancano ....

Ferri: sii ... al/ora io volevo confrontarmi con te ...

Canonico: si!

Ferri: perché hai seguito tu la cosa

Canonico: si!

Ferri: 607 voti ... mettiamo che

Canonico: 607?

Ferri: mettiamo che 12 voti di Pasquale Di Rella non me li ha mai dati ... io non ho dato proprio niente perché alla fine qua ... cioè io li ho contati e li sto analizzando sono 853 voti .. .io gli ho dato 17 (Ndr si riferisce ai soldi dati a Zaccaro) e se fai una percentuale Nicola .. io ... dimmi tu come mi devo comportare

Canonico: incomprensibile ...

Ferri: e ho capito però la correttezza è da entrambi le parti! ... calcolando i voti presenti, cioè alla fine sono soltanto suoi ... e mettiamo che io ... guardami .. .proprio ... incomprensibile .... che tu fai con i numeri ... io voglio con te condividere perché a me non cambia nulla è solo che a me ...

Canonico: che cosa ti sta chiedendo lui?

Ferri: non lo so io devo capire quant'è! .. .perché ... aspetta ...

Canonico: tu devi andare da lui ... (Ndr da Zaccaro) lui ha preso 607? daglieli per buono!

Ferri: metti anche a 25 (Nrd euro) ... ma proprio perché sono 607 sono 15 ... gli ho dato 17 che comprendono il 20% di .... incomprensibile ... cioè fratello mio cos'altro ti devo dare? cioè Nicola io sono seria, a me non è che cambia però se poi mi devo sentire ...

Canonico: non lo sapevo, capito?

Ferri e Canonico non commentano il risultato elettorale in sè, ma lo interpretano in funzione dei rapporti dare/avere che rimangono in sospeso proprio alla luce dell'esito elettorale. I due effettuano quindi un'analisi del voto: Ferri (che ha ricevuto un numero di voti certamente inferiore rispetto a quello che aveva programmato di avere, soprattutto dal collaboratore Zaccaro G.) chiede a Canonico come deve comportarsi con Giovanni Zaccaro visto l'esito del voto.

Per la base del calcolo necessario a quantificare la somma dovuta, Canonico le suggerisce di utilizzare il numero dei voti totalizzati dal figlio Michele Zaccaro e cioè 607 voti. Lei a quel punto gli fa notare che quel calcolo condurrebbe alla cifra di 15mila euro a fronte dei 17mila già corrisposti. "E' rilevante la conversazione in parola in quanto sottolinea la necessità della Ferri di effettuare un confronto con il suo punto di riferimento e cioè con Canonico, il quale è chiamato - anche dopo le elezioni - a definire questioni economiche e finanziarie aperte" sottolinea il Giudice per le Indagini Preliminari De Cristofaro.

Altresì rimarchevole è il prosieguo della conversazione, con la Ferri che spiega secondo i suoi calcoli, i voti che le ha portato Giovanni Zaccaro sarebbero 607. Quindi l'imprenditore lo chiama al telefono e gli dice che vuole vederlo l'indomani alle 12 presso la sua azienda insieme al figlio Michele.

Canonico: mi ha dato conferma che gli avete dato 17.000 euro .....

Ferri: incomprensibile ... ma sai perché? perché io voglio mantenere i rapporti con tutti, per un certo futuro di tutti ... cioè ... mi fai vedere i voti ... oh ma che stiamo impazzendo qua? me li devi dare prima ... ma dare che cosa prima? (frase in originale in vernacolo barese) ... io sono stata brava ...

Canonico: allora noi li dicemmo .... io ti dico le cose come .... incomprensibile ....

Ferri: ... incomprensibile .... no anche a me lo dicesti, che stavo seduta la ...

Canonico: non fa niente ... se tu prendi 1000 ... non saranno 1000 saranno 800 poco importa ... questo ti ha preso 600 ... allora diciamo ... lui si aspetta (Ndr si riferisce a Zaccaro) 3/4 mila euro di differenza per come abbiamo ragionato .. .perché noi dicemmo, 1000 rappresentanti .... ma questi sono 607 i voti ... giusto?

Ferri: si però Michè, Nicola se tu ....

Canonico: devo togliere i voti che sono i suoi ... qualche voto tuo ...

Ferri: ho la lista ... a parte che io ... io devo considerare che sono tutti i suoi ... cioè che tutti quel/i ... io non ho niente ...

Canonico: io ti dissi da 1000 uno può scendere a 800

Ferri: eh!

Canonico: giusto? ... bene ...

Ferri: da 800 scendi a 600 ...

Canonico: a 600 e quindi c'è uno spostamento

Ferri: del 20%

Canonico: di 200 voti .. .il 20% ...

Ferri: gli ho dato 17 non è giusta, giusta, giusta

Nelle 1171 pagine dell'ordinanza viene spiegato che i due fanno i conti con la calcolatrice e con la Ferri che chiede a Canonico se ha notato, durante lo spoglio, quanti voti venivano fuori solo con il nome di Zaccaro senza il suo nome.

I due - a scrutinio terminato - commentano l'esito del voto e soprattutto la congruità della somma di denaro che la "propria" candidata ha già consegnato a Zaccaro e cioè i 17mila euro a fronte dei 607 voti che Ferri avrebbe ricevuto.

Canonico dice che ha avuto conferma (quasi certamente dallo stesso Zaccaro) che i Ferri/Dentamaro hanno già corrisposto la somma di 17mila euro. "La conversazione appare fondamentale perché ancora una volta emerge il ruolo chiave, di leader, regista e coordinatore del gruppo di Canonico, il quale è chiamato anche a consuntivo, dopo la chiusura della campagna elettorale e delle operazioni di scrutinio, a dirimere le questioni economiche che sono rimaste in sospeso o quelle che sono nate proprio in seguito al mancato raggiungimento del risultato elettorale promesso" rimarca il Gip Rossana De Cristofaro.