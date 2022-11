Risse, schiamazzi e atti vandalici sulle scalette di via Manzoni: "Non si vive più"

Via Alessandro Manzoni · Centro - Cattedrale

Salve Foggiatoday, vi contatto per fare luce sulla situazione sempre più insostenibile e abbandonata a se stessa in cui versa via Manzoni, all'altezza delle scalette con accesso a Piazza Mercato. Ogni fine settimana, e comunque dopo una certa ora, quando la strada è deserta, è teatro di atti vandalici.

Non mancano risse, schiamazzi ed escrementi di animali. Pregherei le autorità di porre più attenzione a questa strada nelle ore serali, anche durante la settimana. Intorno all'1.30 della scorsa notte, ci sono state diverse risse e solo l'intervento delle forze dell'ordine ha scongiurato il peggio. Non si vive più il fine settimana.