Giorgia Meloni ricorda Savina, annegata per salvare la nipotina di 3 anni: "Donna coraggiosa"

In concomitanza con i funerali di Savina Disanti, il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, sui suoi canali social ha ricordato il gesto eroico della titolare dell'omonima cartolibreria di Vieste, annegata nel pomeriggio del 16 luglio nello specchio d'acqua dell'isolotto di Sant'Eufemia mentre faceva il bagno con la nipote di tre anni.

"Il mare era agitato e la corrente stava trascinando via Savina e la nipotina di tre anni mentre stavano facendo il bagno nelle acque del Gargano, a Vieste. Vedendo la bambina in difficoltà, la nonna non ci ha pensato due volte: l’ha messa al riparo tenendola a galla con la testa fuori dall’acqua. Grazie a quell’atto di amore la bimba ora è salva, ma Savina purtroppo non ce l’ha fatta. Il mio cordoglio ai suoi cari e a tutta la comunità di Vieste, e un pensiero sentito a questa coraggiosa donna che ha sacrificato se stessa per salvare la vita di sua nipote".