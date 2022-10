Paura in pieno centro, sasso contro un'auto in corsa sfonda il tettuccio: "Ho rischiato di morire"

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'episodio di domenica 16 ottobre avvenuto in pieno centro a Cerignola, intorno alle 20. Vittima una donna che stava attraversando in auto il sottopasso nei pressi del Comune e del comando della Polizia Locale, in compagnia della sorella. "Ho rischiato di morire".

Da Piazza della Repubblica qualcuno ha lanciato un grosso oggetto, forse un sasso, che ha colpito e sfondato la parte superiore della Lancia Musa mandando in frantumi il tettuccio apribile di cristallo e provocando danni al parabrezza all'altezza del lato conducente. "Fortunatamente la retina inferiore ha trattenuto le schegge impedendo che ci ferissero al volto" riporta la vittima nella denuncia sporta contro ignoti due giorni dopo in commissariato. Tuttavia alcuni pezzi di vetro sono finiti nell'abitacolo.

Attraverso le colonne di Foggiatoday la signora ci tiene a ringraziare gli agenti della Polizia di Stato: "Intervenuti immediatamente, mi hanno tranquillizzata e hanno provveduto a rimuovere tutti i pezzi pericolosi di cristallo del tettuccio".L

La vittima, sconcertata, si aspettava un gesto di solidarietà da parte dell'amministrazione comunale: "Ho ricevuto però quella degli amici veri e di tanta gente perbene".