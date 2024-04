Autobus preso a sassate in via Saragat, vandali fanno saltare la corsa: "Rabbia e delusione"

Lancio di sassi e autobus danneggiato: l'ennesimo episodio è avvenuto la sera di venerdì 5 aprile nei pressi del Parco Domenico Rosa Rosa di Foggia, dove un mezzo dell'azienda Fini Viaggi impiegato sia per il trasporto dei lavoratori garganici della zona Industriale, che per il servizio sostitutivo della linea Foggia-Benevento - interrotta per una frana - è stato preso di mira dai vandali.

Il giorno successivo, intorno alle 6.20 di sabato 6 aprile, una volta giunto in via Saragat per riprendere il servizio, il conducente ha trovato l'autobus danneggiato in più punti: il parabrezza, il vetro porta accesso anteriore, montante tra porta e prima finestra. Un sasso ha colpito anche la macchina caffè che era all'interno.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia, che indaga sull'accaduto.

Un disagio che ha comportato l'annullamento della corsa per i lavoratori della Leonardo e della Sofim costretti a fare rientro a San Giovanni Rotondo e a San Marco in Lamis con due ore di ritardo, peraltro dopo il turno di lavoro di notte.

Il conducente si è visto costretto a rientrare presso la sede dell'azienda, a San Giovanni Rotondo, prelevare un altro autobus e ritornare a Foggia per poter effettuare il servizio sulla tratta per Benevento con partenza alle 9.55: "Non ho parole sull'accaduto, solo rabbia e delusione" il commento a Foggiatoday.