Sassi contro l'autobus, al Rione Biccari è emergenza sicurezza: "Settimo caso in un mese, la zona va presidiata"

Sassi contro autobus in transito, è successo ancora una volta in via La Torre, al Comparto Biccari, alla periferia di Foggia. Si tratta dell'ennesimo episodio, messo a segno con le stesse modalità, sempre nello stesso quartiere , sempre all'altezza del mercato rionale. A finire nel mirino dei criminali, questa volta, è stato il mezzo impegnato nella linea 'Nott 1': intorno alle 23, denunciano i sindacati, è avvenuta "la solita sassaiola che fortunatamente ha arrecato danni al solo mezzo".

Un sasso, è stato ricostruito, ha colpito la porta a vetro di entrata/uscita dei passeggeri, infrangendola. All'interno del mezzo erano presenti cinque persone, più l'autista che è stato colpito dai vetri; per lui tanta paura ma nessuna grave conseguenza fisica, difatti non ha ritenuto di farsi refertare dai medici del pronto soccorso. Si tratta del settimo episodio registrato nel solo mese di ottobre, pertanto le organizzazioni sindacali Filt Cigl Uilt Uil Confail si appellano al prefetto di Foggia, ai vertici dell'azienda Afat e alle forze di polizia presenti sul territorio e denunciano "la criticità di gestione delle linee che transitano su via La Torre presso il comparto Biccari".

"Avendo già avuto problemi di ordine pubblico nei giorni precedenti sempre nella stessa zona su citata, è forte la preoccupazione che si possano verificare episodi incresciosi verso il personale di esercizio e l’utenza si chiede di non sottovalutare quanto rappresentato, in questo periodo e di far presenziare da parte delle forze dell’ordine la zona al fine di garantire sicurezza e tranquillità a chi svolge un servizio essenziale per la comunità tutta", concludono.