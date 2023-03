Sassaiole contro mezzi Ataf. "Soliti idioti" in azione, colpiti autobus in via Almirante e via Mons. Farina

Sassaiole contro i mezzi Ataf. E' successo di nuovo, a Foggia, e a denunciare l'accaduto sono le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti e Confail: "Da alcuni giorni stiamo assistendo, nostro malgrado, alla recrudescenza di un atto tanto stupido quanto pericoloso, perpetrato da vandali incoscienti a danno dei mezzi Ataf", denunciano i sindacati.

Gli episodi risalgono a lunedi e martedì scorsi. Il 27 marzo, nel mirino dei "soliti idioti", come vengono bollati dai sindacati, è finita la linea 21, con il mezzo in transito su via Almirante. L'autobus è stato colpito da una fitta sassaiola che ha causato la rottura di alcuni vetri, fortunatamente senza creare danni ai passeggeri. Ier sera, invece, è stata presa di mira la linea 4, nei pressi di via Monsignor Farina.

"Vista la vicinanza delle zone, si può facilmente presumere che la stupida mano sia sempre la stessa", sospengono le organizzazioni sindacali.

"La situazione è molto preoccupante, perché se tali soggetti continuano impuniti a compiere queste bravate potrebbero causare seri danni a qualche utente, oltre che vanificare i sacrifici fatti dai lavoratori di Ataf per offrire un servizio consono alla cittadinanza", aggiungono.

"Ci auguriamo che qualcuno spieghi loro che i danni provocati hanno una ridondanza pazzesca, in quanto il mezzo deve essere ritirato per le opportune riparazioni e il tutto - inteso come costo in generale e disagio per il fermo del mezzo - si ripercuote sull'intera collettività", spiegano.

"Invitiamo le forze dell’ordine ad attenzionare maggiormente quelle zone, e magari a qualche buon cittadino che conosce questi soggetti ad invitarli ad impegnare il loro tempo in modo più decoroso", concludono.